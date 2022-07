Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu: Lörrach: Unfallflucht am Kreisverkehr der B 317 - schwarzer Pkw flüchtet - Zeugen gesucht! - mit Schweizer BS-Kennzeichen

Freiburg (ots)

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand soll der flüchtige schwarze Pkw, höchstwahrscheinlich ein Audi Q5, ein Schweizer-Kennzeichen des Kanton Basel Stadt (BS-?) gehabt haben. Die Fluchtrichtung lag in Richtung Schweiz/Otterbach.

Ursprungsmeldung:

Am Freitagmorgen, 01.07.2022, kurz nach 07:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht am Kreisverkehr Wiesentalstraße (B 317)/Dammstraße in Lörrach. Ein schwarzer Pkw war in Richtung zollfreie Grenze unterwegs, als der Wagen bei der Durchfahrt des Kreisverkehres zunächst rechterhand eine Laterne streifte. In der Folge überfuhr das Auto eine nachfolgende Verkehrsinsel, beschädigte die dortigen Schilder und flüchtete. Zeugen erkannten am Steuer des schwarzen Pkws eine Frau, ca. 40 bis 50 Jahre alt und mit dunklen Haaren. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile könnte es sich beim flüchtigen Pkw um einen Audi Q5 gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden an der Laterne und den Verkehrszeichen von rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach bittet um weitere Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell