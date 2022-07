Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zeugensuche nach Streifvorgang zwischen Sattelzug und Pkw in Erzingen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.06.2022, kurz vor 18:00 Uhr, sollen sich in Klettgau-Erzingen ein Sattelzug und ein Auto gestreift haben. Die Polizei sucht Zeugen! Zum Unfallzeitpunkt herrschte dort aufgrund der gesperrten B 314 bei Wutöschingen starkes Verkehrsaufkommen. An der Einmündung der Degernauer Straße zur Hauptstraße soll es beim Abbiegevorgang des Sattelzuges nach rechts in Richtung Lauchringen zum Streifvorgang mit dem in die Degernauer Straße einbiegenden BMW gekommen sein. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, konnte aber von der 47-jährigen BMW-Fahrerin eingeholt und auf den Vorfall angesprochen werden. Der Lkw-Fahrer will den Streifvorgang nicht bemerkt haben. Am BMW wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Womöglich war es zum Kontakt mit dem Auflieger des Lkws gekommen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell