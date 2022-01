Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher sucht Schlafplatz im Warmen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 11.01.2022 circa 20:30 Uhr bis zum 14.01.2022 circa 19:30 Uhr gelang es einem bislang unbekannten Täter in das Gemeindehaus einer religiösen Einrichtung in der Neckarstraße in Pirmasens einzubrechen. Hierfür schlug der Täter mittels Steinen eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und konnte so das Fenster entriegeln. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass der Täter vermutlich aufgrund der nächtlichen Kälte in das Gemeindehaus einbrach, da er sich auf ein vorhandenes Sofa legte und sich hierbei mit einer Winterjacke zudeckte und die Heizung einschaltete. Zudem bediente er sich eines im Kühlschrank befindlichen Marmorkuchens im Wert von einem Euro. Sämtliche im Gebäude befindlichen höherwertigen Wertgegenstände wurden durch den Täter vor Ort belassen. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell