POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 12.01.2022 circa 18 Uhr bis zum 13.01.2022 circa 08 Uhr wurde durch eine/n derzeit unbekannte/n PKW-Fahrer/in ein brauner Ford C-Max in der Maler-Bürkel-Straße in Pirmasens beschädigt. Der beschädigte PKW war im oben genannten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand geparkt, als der/die unbekannte PKW-Fahrer/in vermutlich beim Vorbeifahren das linke Fahrzeugheck des Ford beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

