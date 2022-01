Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 15.01.2022, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Sachbeschädigung in einem Mehrfamilienhaus in der Landstuhler Straße in Zweibrücken. Bislang unbekannter Täter warf mit einem Backstein eine Küchenfensterscheibe ein und verursachte dadurch einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 200EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Tat.| PIZW

