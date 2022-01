Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Supermarkt

Bechhofen (ots)

Am 13.1.2022, gegen 23.42 Uhr, kam es in Bechhofen in der Hauptstraße zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt. Hierbei wurden Waren im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Die Täter sollen mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken. |pizw

