Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 3, Gemarkung Urbach - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw

BAB 3, Gemarkung Urbach (ots)

Am 04.06.2022, gegen 04.25 Uhr, kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Kilometer 61,5, in einer langgezogenen Rechtskurve zu einer Kollision zwischen einem Pkw Mercedes und einem Pkw VW. Beide Pkw waren jeweils mit drei Personen besetzt. Kollisionsbedingt überschlug sich der Pkw VW, wodurch ein Insasse schwer und die beiden anderen Insassen leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurden, nachdem diese durch starke Kräfte der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen und durch das DRK medizinisch versorgt wurden, unter anderem mittels Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle ist aktuell wegen laufender Räumungsarbeiten voll gesperrt und dauert an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 50000EUR geschätzt. Mögliche Zeugen melden sachdienliche Hinweise an die Polizeiautobahnstation Montabaur (02602-93270).

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell