POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Imbiss

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 30.06.2022, zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr, ist an einem in Bad Säckingen in der Werderstraße geparkten Auto das hintere Kennzeichen gestohlen worden. Die rote Mercedes A-Klasse stand auf dem Parkplatz eines Nonfood-Discounters gegenüber dem Finanzamt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07761 ...

