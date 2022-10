Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - mögliche kurzfristige Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit einzelner Dienststellen

Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am Dienstag, 11. Oktober 2022, zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr, möglicherweise zu Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit der Polizeidienststellen in Lohne, Damme und Löningen kommen. Wenden Sie sich während dieser Zeit mit Ihrem Anliegen bitte an das Polizeikommissariat Vechta (Tel.: (04441-94930) oder unsere Dienststelle in Cloppenburg (Tel.: (04471) 18600) an. In dringenden Fällen wählen Sie bitte die 110. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell