Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen) Wohnhausbrand in der Innenstadt 08.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ist es zu einem Wohnhausbrand in der Lessingstraße gekommen. Anwohner meldeten, dass das mittlere von drei aneinander gebauten Häusern brenne. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen auch auf die angrenzenden Gebäude übergesprungen. Alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig aus den brennenden Gebäuden in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst brachte einen Bewohner vorsorglich in ein Krankenhaus. Vertreter der Stadt und der Oberbürgermeister waren ebenfalls vor Ort und kümmerten sich um Notunterkünfte für die über 20 Bewohner der betroffenen Häuser. Die Brandörtlichkeit wurde abgesperrt, alle drei Gebäude sind einsturzgefährdet. Die Polizei schätze den Schaden auf rund 500.000 Euro. Insgesamt waren über 80 Helfer der Feuerwehr aus Villingen-Schwenningen und Teilgemeinden im Einsatz. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell