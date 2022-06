Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der L 221 - Rollerfahrer verletzt (08.06.2022)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmittag auf der Landesstraße 221 zwischen dem Wertstoffhof Dorfweiher und dem Kreisverkehr Dettingen verletzt worden. Ein 82-jähriger Mann mit einem Roller fuhr aus einer Haltebucht auf die L 221. Dabei geriet der Rollerfahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagens eines 53-Jährigen zusammen. Der 82-Jährige stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen brachte den Senior zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Lastwagen lediglich in Höhe von mehreren hundert Euro.

