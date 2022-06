Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fritteuse gerät in Brand (08.06.2022)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Küchenbrand sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochmittag in den Kosbachblick alarmiert worden. Eine Fritteuse samt Küchenzeile war in Brand geraten. Ein 79-jähriger Bewohner löschte das Feuer jedoch noch vor Eintreffen der Vöhrenbacher Wehr, die mit drei Fahrzeugen und 27 Mann ausgerückt war. Der Mann blieb unverletzt. Ein Krankenwagen brachte die 77 Jahre alte Ehefrau zur Untersuchung wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell