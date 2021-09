Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Sturz vom Balkon lebensgefährlich verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein 24-jähriger Mann hat sich bei einem Sturz von einem Wohnhausbalkon lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Laut Ermittlungen der Polizei handelt es sich um einen Unglücksfall.

Am Montagmorgen (27.09.2021) wurde gegen 08.50 Uhr der Rettungsdienst alarmiert, weil eine Person an einem Mehrparteienhaus an der Borchener Straße nahe der Einmündung Abtsbrede auf ein Flachdach gestürzt war. Auf dem Dach wurde der schwerstverletzte 24-jährige Mann aufgefunden. Der Verletzte kam sofort in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte, dass sich der aus dem Kreis Steinfurt stammende Verletzte als Gast in einer Wohnung in der vierten Etage des Hauses aufgehalten hatte. Laut den Erkenntnissen der Kripo stürzte er über die Balkonbrüstung auf das vorgezogene Dach des Erdgeschosses. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht gefunden werden. Das Opfer wird weiter im Krankenhaus behandelt. Laut aktuellen Informationen schwebt der Mann nicht mehr in Lebensgefahr.

