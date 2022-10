Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens

Von Freitag, 07. Oktober 2022, 21.00 Uhr, bis Samstag, 08. Oktober 2022, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Bremer Tor, das amtliche hintere Kfz-Kennzeichen eines Pkw Opel Astra. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Inbrandsetzen von Wahlplakaten

Am Montag, 10. Oktober 2022, gegen 00:00 Uhr, setzten unbekannte Täter in Vechta, Stukenborger Straße, zwei Wahlplakate in Brand. Diese waren in Höhe eines dort ansässigen Autohauses an zwei Straßenlaternen befestigt. Die brennenden Plakate konnten durch die vor Ort eingesetzten Beamten gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 60,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Diebstahl eines Mountainbikes

Am Sonntag, 09. Oktober 2022, kam es gegen 00.15 Uhr in der Darener Straße zum Diebstahl eines Mountainbikes. Ein bislang unbekannter Täter begab sich in den Gartenschuppen eines 47-Jährigen aus Bakum und entwendete ein rot-silbernes MARIN Mountainbike Bobcat LTD Alivio. Das Mountainbike hat eine Rahmengröße von 29 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Lohne - Einbruch in Bungalow

Zwischen Samstag, 08. Oktober 2022, 23.00 Uhr, und Sonntag, 09. Oktober 2022, 10.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter im Übergangsweg gewaltsam in die Wohnung einer 39-jährigen Frau aus Lohne ein. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - vermisster 85-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Am Sonntag, 09. Oktober 2022, hatte ein 85-jähriger Mann aus Lohne für einen Spaziergang seine Wohnanschrift verlassen. Nachdem er auch in den frühen Abendstunden noch nicht nach Hause zurückkehrt war, alarmierte seine Ehefrau die Polizei, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet wurde, an der sich auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lohne sowie des Malteser Hilfsdienstes beteiligten. Auch zwei Flächenspürhunde sowie ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Nach einer Rundfunkdurchsage konnte der 85-Jährige wohlbehalten auf einem Fahrradweg in Dinklage angetroffen und zurück nach Hause gebracht werden.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 08. Oktober 2022, 22.30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Münsterstraße in Vechta, obwohl für diesen kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Samstag, 08. Oktober 2022, gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Visbek mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta, obwohl am Fahrzeug eine Fahrwerkstieferlegung in Kombination mit geänderter Rad-/Reifenkombination vorgenommen wurde. Diese bauartliche Veränderung hatte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des PKW geführt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Von Samstag, 08. Oktober 2022, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 09. Oktober 2022, 16.45 Uhr, hatte eine 23-jährige aus Vechta ihren weißen Pkw VW Golf ordnungsgemäß in einer Parkbucht der Münsterstraße abgestellt. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 09. Oktober 2022, kam es gegen 14.05 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 86-jähriger Mann aus Lohne befuhr mit seinem Pkw die Dinklager Straße und übersah das zu diesem Zeitpunkt hinter einer Kuppe befindliche Stauende. Er fuhr auf letzten im Stau stehenden Pkw eines 71-Jährigen aus Rüfenacht (Schweiz) auf, wodurch dieser auf den vor ihm stehenden Pkw eines 43-Jährigen aus Leverkusen aufgeschoben wurde. Der 86-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW, sowie der des Schweizers, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beträgt 9000 Euro.

