Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Schwerer Verkehrsunfall

Am 10.10.2022, gegen 18:14 Uhr, kam es in Emstek, Emsteker Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 23-jähriger Emsteker befuhr mit einem Pkw, Seat Arosa, die Emsteker Straße aus Richtung Emstek kommend in Richtung Drantum. Unmittelbar nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer auf regennasser Fahrbahn aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich mit dem Pkw gegen einen Baum. Er wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Sein 24-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Emstek, wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und eingeklemmt. Der Beifahrer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek geborgen. Die Verletzten wurden durch zwei Notärzte und zwei Rettungswagenbesatzungen versorgt. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Zeit der Bergung wurde die L 836 vollgesperrt.

