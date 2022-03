Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Zwei Unbekannte überqueren Gleise

Aalen (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (06.03.2022) haben zwei bislang unbekannte Männer die Gleise kurz vor einem herannahenden Zug überquert. Gegen 16 Uhr am gestrigen Sonntag (06.03.2022) sah der Triebfahrzeugführer des GoAhead Regionalzuges auf der Fahrt von Aalen in Richtung Stuttgart kurz nach Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Aalen zwei Männer unter einer Brücke stehen. Kurz bevor der Zug den Bereich passierte, sollen die beiden Männer die Gleise überquert haben. Der Triebfahrzeugführer leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein und der Zug kam kurze Zeit später zum Stehen. Durch die eingesetzten Streifen der Landes- und Bundespolizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essingen und Aalen konnten keine vom Zug erfassten Personen festgestellt werden. Durch die Schnellbremsung wurde niemand der 66 Reisenden im Zug verletzt. Es kam durch den Vorfall zu Streckensperrungen und Verspätungen von Zügen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell