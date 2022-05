POL-S: Einbruch in eine Bar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Feuerbach (ots) - Nachdem es am Freitag und Samstag (13./14.05.2022) zu Bränden in Häusern an der Leonhardstraße und an der Siemensstraße gekommen ist, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. In einer im zweiten Obergeschoss liegenden Wohnung an der Leonhardstraße löste am Freitag, gegen 10.20 Uhr, ein Rauchmelder aus, woraufhin mehrere Feuerwehrfahrzeuge ausrückten. Die Feuerwehr ...

mehr