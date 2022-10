Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 7. Oktober 2022, 16.30 Uhr und Montag, 10. Oktober 2022, 7.15 Uhr, wurde Dieselkraftstoff aus einem Betonmischer entwendet, welcher in der Straße in der Riede stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 8. Oktober 2022, 13.00 Uhr und Montag, 10. Oktober 2022, 7.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Werbeschild eines Altenheims in der Wilke-Steding-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Glasflasche geworfen

Am Montag, 10. Oktober 2022, um 20.15 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin eines Mercedes-Benz, A 180 auf der Soestenstraße/Langen Straße in Richtung Löninger Straße, als ein junger Mann oder ein männlicher Jugendlicher während ihrer Fahrt, eine Glasflasche gegen ihr Fahrzeug geworfen hatte. Dadurch wurden Kratzer an der Fensterscheibe der Beifahrerseite vorne verursacht und ein Reifen beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 10. Oktober 2022, um 20.37 Uhr, fuhr 71-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Evenkamper Straße. Bei einer Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Dieser ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 10. Oktober 2022, um 7.51 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Straße Roevenkamp, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen scheint. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Dieser ergab einen Wert von 0,62 Promille. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 10. Oktober 2022, um 23.45 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Kirchhofstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell