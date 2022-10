Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Stofftasche samt Inhalt

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, gegen 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Lange Straße, in Höhe des dortigen Drogeriemarktes, die beigefarbene Stofftasche einer 73-jährigen Frau aus Cloppenburg. Diese war zum Tatzeitpunkt auf dem Gepäckträger abgestellt. In der Tasche befand sich unter anderem eine braune Ledergeldbörse samt Inhalt, ein iPhone, Haustürschlüssel sowie diverse andere Unterlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Rollers

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, zwischen 07.55 Uhr und 13.25 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Roller eines 15-jährigen Jugendlichen aus Cloppenburg. Der Roller war im Tatzeitraum auf dem Gelände der Johann-Comenius-Oberschule in der Leharstraße abgestellt. Es handelt sich dabei um einen rot-silbernen Roller des Herstellers PEUGEOT, Modell Speedfight 2. An dem Roller war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht. Das Fahrzeug wurde später durch einen 24-Jährigen aus Lastrup auf dem Gelände der Leharschule aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es gegen 01.20 Uhr in der Kirchstraße zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 24-jähriger Mann aus Emstek befuhr die Kirchstraße in Fahrtrichtung Cloppenburger Straße. Im Streckenverlauf kam er im Bereich einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst frontal mit einem Baum, bevor das Fahrzeug noch einmal seitlich gegen einen weiteren Baum prallte. Durch den Unfall wurde der Fahrer, sowie seine beiden Mitfahrer im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Alle Insassen mussten durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Emstek geborgen werden. Alle drei erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Identität der beiden Mitfahrer liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 8000 Euro.

Löningen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, wurde gegen 15.45 Uhr in der Hamstruper Straße ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Lastrup einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein vorab durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 19-Jährigen im Weiteren eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, kam es gegen 16.50 Uhr auf An der B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 70-jähriger Mann aus Bad Salzuflen befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B213 in Fahrtrichtung Löningen. Im Streckenverlauf musste ein vor ihm fahrender 32-Jähriger aus Löningen sein Fahrzeug aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen. Dieses erkannte der 70-Jährige zu spät. Er konnte trotz Verzögerung seines PKWs einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Es kam zum Unfall. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Essen (Oldenburg) OT Addrup - Verkehrsunfall

Am 11. Oktober 2022 kam es gegen 15.00 Uhr auf der Lüscher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 74-jähriger Fahrer eines Geländewagens aus Dinklage überquerte mit seinem PKW-Anhänger-Gespann in Addrup die Lüscher Straße von der Elstener Straße geradeaus in Richtung Dinklager Straße. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 25-Jährigen aus Vechta, welche mit ihrem PKW die Lüscher Straße von Bevern kommend in Fahrtrichtung Bakum befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie dem querenden Dinklager aus. Hierdurch prallte ihr Fahrzeug zunächst gegen den Mast eines Verkehrsschildes und anschließend gegen den PKW einer 53-Jährigen aus Essen (Oldenburg), der in der Einmündung zur Dinklager Straße stand. Durch den Unfall wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, kam es gegen 14.45 Uhr in der Garreler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW mit Anhänger befuhrt die Garreler Straße aus Garrel kommend in Fahrtrichtung Varrelbusch. Aus ungeklärter Ursache verlor er während der Fahrt seinen linken Außenspiegel. Dieser traf den Lkw eines 40-Jährigen aus Rechtsupweg, wodurch Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Tel.: (04474) 939420.

