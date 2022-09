Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 20. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus

Montag, 19.09.2022, 23:00 Uhr, bis Dienstag, 20.02.2022, 03:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Dr.-Kirchheimer-Straße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Kleintresor entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

