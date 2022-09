Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.09.2022.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn (Parkplatz E-Center), 17.09.2022-18.09.2022, 16:20 Uhr (Feststellzeit).

Nach bisherigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte Täter im Bereich eines Stellplatzes von Altkleidercontainern einen Ölwechsel an einem Kraftfahrzeug vorgenommen hatten. Ebenso wahrscheinlich ist es aber auch, dass der Ölwechsel an einem anderen Ort vorgenommen wurde und das Öl im Bereich des Stellplatzes entsorgt wurde. Das Altöl wurde in einem Behältnis abgestellt. Im weiteren Verlauf wurde jedoch das Gebinde umgestoßen und das Öl breitete sich über eine gepflasterte Fläche aus. Eine nicht definierbare Menge des Altöls sickerte in das Erdreich.

Die alarmierte Feuerwehr konnte durch den Einsatz von Bindemitteln eine größere Umweltgefährdung verhindern. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341/825-0.

