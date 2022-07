Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Schlägerei am Busbahnhof (26.07.2022)

Rottweil (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr kam es am Busbahnhof in der Nägelesgrabenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 47-Jähriger geriet mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es zu einer Schlägerei, wobei der 47-Jährige zu Boden ging und leichte Verletzungen erlitt. Die Personengruppe flüchtete unerkannt. Die Polizei bittet Personen, die den Streit beobachtet haben und Angaben dazu machen können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell