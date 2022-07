Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf - Hochmössingen

Kreis Rottweil) Polizei sucht Zeugen nach Zundelei in Kirche (26.07.2022)

Oberndorf (ots)

Am Dienstag im Zeitraum von 14 Uhr bis 18 Uhr zündelten Unbekannte in der Kirche "St. Otmar" in der Kirchstraße. Die Täter zündeten mit vorgefundenen Streichhölzern ein Notizbuch und mehrere Teelichter an, die Sie auf den Boden stellten. Die Streichhölzer legten Sie auf ein Sitzpolster, das dadurch zwei kleine Brandlöcher bekam. Der Verdacht richtet sich gegen eine Gruppe von Kindern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 4 77-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell