POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Dreiradfahrer bei Unfall auf K 6114 leicht verletzt (26.07.2022)

Eigeltingen (ots)

Ein Dreiradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 6114 zwischen Homberg und Münchhöf verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Mann war mit einem Piaggio Dreirad von Homberg in Richtung Münchhöf unterwegs. Kurz hinter der Ortsausfahrt Homberg bog ein 44-Jähriger mit einem VW Crafter von einem Feldweg nach links auf die K 6114 in Richtung Münchhöf ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Dreirad. Der 50-jährige Fahrer verletzte sich, ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. Sowohl der Crafter, als auch das Dreirad waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Dreirad schätzte die Polizei auf rund 2.500 Euro.

