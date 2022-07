Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Sporttaschen aus Umkleidekabine gestohlen (26.07.2022)

Böhringen (ots)

Lange Finger gemacht hat ein Unbekannter am Dienstagabend auf einem Sportplatz auf der Singener Straße. Der unbekannte Dieb stahl, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20.45 Uhr, aus einer unverschlossenen Umkleidekabine zwei Sporttaschen in denen sich neben Bargeld auch Wertgegenstände und persönliche Dokumente befanden. Ein Teil des Diebesguts konnte noch am selben Abend aufgefunden werden. Die Polizei rät, Bargeld, Wertgegenstände und persönliche Dokumente nie unbeaufsichtigt zu lassen! Falls möglich, sollten Umkleiden während des Trainings abgeschlossen werden.

