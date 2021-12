Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebe mit Fahndungsfoto gesucht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 25.10.2021 befand sich eine 88-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Hagener Innenstadt (Elberfelder Straße). Dort konnte ihr unbemerkt das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen werden. Die Videoaufzeichnungen des Geschäftes zeigen zwei gemeinschaftlich agierende weibliche Tatverdächtige. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Die Fahndungsfotos können hier eingesehen werden:

https://url.nrw/4hV

