POL-MI: Polizei sucht Unfallgeschädigten

Minden (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz des Mindener Bahnhofs an der Bahnstraße beschädigte am vergangenen Montag (20. Juni) eine Autofahrerin beim Einparken einen anderen Wagen. Während sie die Polizei informierte, entfernte sich unbemerkt das geschädigte Fahrzeug. Nun hoffen die Ermittler, dass sich der Unfallbeteiligte bei der Polizei meldet.

Die Fahrerin eines schwarzen VW Caddy parkte ihren Wagen gegen 14.50 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz ein. Als sie sich das Ergebnis des Malheurs ansah, stellte sie an dem roten Wagen des Unfallgegners eine Beschädigung fest. Dies meldete sie umgehend der Polizei. Während sie auf die Streifenwagenbesatzung wartete, verbrachte sie die Zeit in ihrem Fahrzeug. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass sich das Auto des Unfallgegners in Bewegung setzte.

Der Geschädigte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 beim Verkehrskommissariat in Minden zu melden.

