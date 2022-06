Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht auf Trunkenheitsfahrt - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Oeynhausen (ots)

Wegen einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt am Freitagabend und einem damit verbundenen Verkehrsunfall muss sich ein 54-jähriger Bad Oeynhausener fortan verantworten.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte sich der Mann gegen 22.20 Uhr zusammen mit einem Beifahrer in einem Peugeot befunden, der auf der Fahrbahn der Bahnhofsstraße kurz vor der Kreuzung zur Bismarckstraße gestanden hatte. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Düsseldorfer mit einem Mercedes die Straße in nördlicher Richtung zur Bismarckstraße hin, um nach rechts in diese abzubiegen. Dazu steuerte der Mann sein Auto offenbar langsam links an dem stehenden Peugeot vorbei und leitete kurz darauf das Abbiegemanöver ein. In diesem Moment drückte der 54-Jährige auf sein Gaspedal, sodass der Peugeot mit der Beifahrerseite des bereits abbiegenden Mercedes kollidierte. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, es entstand Sachschaden im Bereich von mehreren Tausend Euro.

Den gerufenen Beamten ergab sich bei der Unfallaufnahme der Eindruck eines Alkoholkonsums bei dem 54-Jährigen, sodass ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem untersagte man ihm die Weiterfahrt, beschlagnahmte seinen Führerschein und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell