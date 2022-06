Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer wird von Auto erfasst

Bad Oeynhausen, Löhne (ots)

Am Freitagmorgen um 07.30 Uhr ereignete sich im Ortsteil Bad Oeynhausen-Werste auf der Kreuzung Kirchbreite und der Stüher Straße ein Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 16-jähriger Bad Oeynhausener mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und befuhr die Stüher Straße südlich in Richtung der Kirchbreite. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der Radfahrer einen von rechts kommenden Pkw. Die 44-jährige Löhnerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Kirchbreite aus Richtung Westen kommend. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und der Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß zog sich der 16-jährige Fahrradfahrer Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus zwecks ambulanter Behandlung verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Straßenverkehr durch die Polizei abgeleitet.

