Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Minden (ots)

Am Freitagabend kam es in der Mindener Innenstadt zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Portastraße. Gegen 20:10 Uhr wurde einem augenscheinlichem Kunden das Betreten der Tankstelle durch Öffnen der Eingangstür ermöglicht. Der potentielle Kunde zog jedoch unvermittelt ein Messer aus seiner Kleidung, bedrohte damit den 25-jährigen Kassierer und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem ihm die Kasse geöffnet wurde, entnahm er das Bargeld, verstaute es in seinem Rucksack und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Klausenwall. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung der Mindener Polizei führte zunächst nicht zum Ergreifen des Täters. Der Kassierer stand sichtlich unter dem Eindruck der Tat und musste im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt werden. Nach einer weiteren Untersuchung im Krankenhaus konnte er dieses am Abend jedoch wieder verlassen. Der flüchtige Räuber wird als 30-35 Jahre, schlank und ca. 170cm groß beschrieben. Er war zur Tatzeit mit einem grauen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose sowie einem Rucksack bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.

