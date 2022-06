Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autos in Dehme aufgebrochen

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte zwei Autos in Dehme aufgebrochen und aus diesen Geldbörsen gestohlen. So rückte in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 5.30 Uhr ein grauer Peugeot in der Straße "Am Großen Weserbogen" ins Visier der Täter. An dem Auto, welches vor einem Wohnhaus gestanden hatte, schlug man eine Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete eine sich darin befindliche Geldbörse.

Nur unweit entfernt zertrümmerte man auch in der Pommerschen Straße die Seitenscheibe eines blauen Fords und entwendete ebenfalls ein Portemonnaie. Das Auto hatte in der gleichen Nacht von 20 bis 7 Uhr vor einem Haus gestanden.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

