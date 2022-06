POL-MI: Bewaffneter Raubüberfall auf Friseursalon

Bad Oeynhausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte zwei Autos in Dehme aufgebrochen und aus diesen Geldbörsen gestohlen. So rückte in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 5.30 Uhr ein grauer Peugeot in der Straße "Am Großen Weserbogen" ins Visier der Täter. An dem Auto, welches vor einem Wohnhaus gestanden hatte, schlug man eine Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete eine sich darin ...

