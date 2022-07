Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Kreis Rottweil) Beamtenbeleidigung am Bahnhof (26.07.2022)

Deißlingen (ots)

Am Dienstag zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr hat die Polizei am "Bahnhof Trossingen" zwei Personen überprüft. Ein 27 Jahre alter Mann und eine 63 Jahre alte Frau sollen dort eine junge Frau belästigt haben. Bei der Kontrolle beleidigten beide die Polizisten und verhielten sich aggressiv. Die Frau befand sich erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Beamten brachten sie in eine Klinik, da sie sich nicht beruhigen ließ. Gegen beide Personen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein.

