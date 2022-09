Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter von Freitag, 16.09.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 18.09.2022, 12:00 Uhr

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Salzgitter-Lebenstedt, Verkehrsunfall mit Totalschaden

Am 17.09.2022, gegen 15:20 Uhr, befährt eine 18-jährige aus Salzgitter mit ihrem PKW VW die Reppnersche Straße in Richtung Feldstraße. Beim Linksabbiegen in die Straße Über den Bülten missachtet sie die Vorfahrt des entgegenkommenden VW Kombi. Bei dem anschließenden Zusammenstoß der Fahrzeuge wird die Fahrzeugführerin des PKW verletzt. Ihr PKW erleidet Totalschaden. Der 37-jährige Fahrzeugführer des Kombi bleibt unverletzt. Auch an seinem Fahrzeug entsteht Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt.

Salzgitter-Lebenstedt, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 17.09.2022, gegen 23:20 Uhr, befährt ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW die Peiner Straße in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-Straße. Nach dem Passieren der Kreuzung Kanalstraße / Neißestraße kommt der Gifhorner mit seinem Ford auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, gerät nach rechts in den Grünstreifen und prallt gegen einen dortigen Baum. Durch den Aufprall wird der Fahrzeugführer leicht verletzt. An dem PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Salzgitter-Lebenstedt, Trunkenheit im Verkehr

Am 18.09.2022, gegen 02:30 Uhr, befährt ein 31-jähriger in auffälliger Fahrweise, u. a. Schlangenlinien, mit seinem PKW die Neißestraße in Richtung Lichtenberger Straße. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,65 Promille. Bei dem in Salzgitter wohnenden Mann wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell