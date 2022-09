Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 19. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sonntag, 18.09.2022, gegen 14:00 Uhr

Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich am Kreisel an der Anschlussstelle der Autobahn A 39 zur Landesstraße 625, Bereich Sickte, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es zur Kollision des bevorrechtigten Radfahrers mit dem Auto eines 72-Jährigen, der von der Autobahn kommend auf die Landesstraße einfahren wollte. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Wolfenbüttel: Unbekannte Täter dringen in einen Discounter ein

Sonntag, 18.09.2022, bis Montag, 19.09.2022

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Tür und anschließendem Einschlagen einer Scheibe in den Eingangsbereich eines Discounters in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und Tabakwaren entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0

