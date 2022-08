POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen

Gerolstein (ots) - Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum 15.08.2022 bis 16.08.2022 ein Original-Teil, einer im Kyllpark in Gerolstein verlaufenden alten römischen Wasserleitung mittels Graffiti besprüht. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

