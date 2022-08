Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Internationale polizeiliche Zusammenarbeit anlässlich des E-Lake Festivals in Echternach

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Bitburg unterstützten am vergangen Wochenende ihre Kolleginnen und Kollegen der luxemburgischen Polizei anlässlich des E-Lake-Festivals in Echternach. Zur Einsatzbewältigung hatte die Polizei Luxemburg die Unterstützung der benachbarten Polizeikräfte angefordert. Daraufhin wurden sowohl am Freitagabend, als auch am Samstagabend je eine Beamtin und ein Beamter auf Basis des Prümer Vertrages in das Nachbarland entsandt. Dort waren sie im Bereich der An- und Abfahrtskontrollen eingesetzt. Dabei trafen die Beamtinnen und Beamten keine eigenständigen Maßnahmen sondern agierten unter Anleitung der örtlich zuständigen Polizei. Durch ihr eigenes Fachwissen ergänzten sie die polizeiliche Maßnahmen jedoch wesentlich. Der Leiter der Polizeiinspektion Bitburg, Polizeirat Mike Thull, möchte auch zukünftig an der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit festhalten und weitere gemeinsame Einsätze sowie Einsatzformen mit den Nachbardienststellen forcieren. "Wir leben in einem vereinten Europa mit offenen Grenzen. Eine enge Zusammenarbeit der benachbarten Polizeien über die Grenze hinaus ist unabdingbar, um den gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts auch zukünftig gewährleisten zu können."

