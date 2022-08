POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti an ehemaliger römischer Wasserleitung im Kyllpark

Bitburg (ots) - Bei der Polizei Bitburg wurden heute mehrere Sachbeschädigungen an dem aktuell noch geschlossenen Freibadgebäude in Kyllburg angezeigt. Dort haben unbekannte Täter mehrere Lichtkuppeln und Fenster am Gebäude mit Steinen eingeworfen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 20.07.22 bis 09.08.2022. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu ...

