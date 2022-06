Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Täter nach mehreren Fahrraddiebstählen aufgegriffen - Eigentümer und Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

In der Nacht zum Pfingstsonntag kam es im Stadtgebiet Frankenthal zu mehreren versuchten und vollendeten Fahrraddiebstählen. In einem Fall wurden mehrere männliche Personen in der Heßheimer Straße von Anwohnern auf frischer Tat ertappt und sind daraufhin geflüchtet. In einem anderen Fall wurde ein an einem Schnellrestaurant in der Wormser Straße angeschlossenes Rennrad entwendet.

In den darauffolgenden Morgenstunden des Pfingstsonntags wurde das in Frankenthal entwendeten Rennrad im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Grünstadt bei einer vierköpfigen Personengruppe festgestellt. Die zwischen 18 und 23 Jahren alten Männer führten neben dem Rennrad noch zwei weitere Fahrräder mit sich. Die Männer gaben zu, alle drei Fahrräder zuvor in Frankenthal entwendet zu haben. Alle Fahrräder wurden sichergestellt. Das Rennrad konnte bereits seinem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Die zwei anderen Fahrräder konnten noch nicht zugeordnet werden.

Es handelt sich um ein silbernes Damenrad des Herstellers Pegasus und ein braun-grünes Jugendrad des Herstellers Ruhrwerk. Die Eigentümer der Fahrräder werden gebeten sich bei der Polizei Frankenthal zu melden. Zur Aushändigung der Fahrräder ist ein geeigneter Eigentumsnachweise nötig.

Gegen die Männer wurden Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell