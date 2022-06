Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: In die Haare bekommen - Körperverletzung in der Halle 101 (46/0406)

Speyer (ots)

Am 04.06.2022 kam es während einer Party in der Halle 101 zu einer Körperverletzung zwischen zwei Frauen. Eine 22-jährige und eine 23-jährige gerieten in Streit. Dieser artete dann derart aus, dass die beiden Frauen sich gegenseitig an den Haaren gezogen haben. Der Grund des Streites konnte bisher nicht endgültig geklärt werden. Das Resultat des Streits waren mehrere rausgerissene Haarbüschel und zwei eingeleitete Strafverfahren wegen Körperverletzung.

