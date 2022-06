Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vollsperrung, hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach einem Verkehrsunfall (40/0406)

Speyer (ots)

Am 04.06.2022 kam es gegen 20:57 Uhr in Speyer-Nord zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Seat Leon fuhr von der B9 in Speyer-Nord ab und wollte auf die Schifferstadter Straße einbiegen. Hier missachtete der Fahrer das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" und kollidierte zunächst mit einer von der L454 aus Richtung Schifferstadt kommenden 22-jährigen Speyrerin und anschließend mit einem aus Richtung Speyer kommenden 47-jährigen Ludwigshafener. Durch den Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt und durch den Rettungsdienst an nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besteht keine Lebensgefahr für die Verletzten. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Hier kam es jeweils zum Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000EUR. Die Unfallstelle musste bis um 23:30 Uhr voll gesperrt werden.

