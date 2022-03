Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kraftradfahrern #polsiwi

Siegen und Wilnsdorf (ots)

Zunächst ist es am Samstagmorgen (12.03.2022), gegen 10:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Morleystraße in Siegen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein 66-jähriger Kleinkraftradfahrer rechts an einem 59-jährigen Pkw-Fahrer vorbei. Der 66-Jährige geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern, stieß gegen den Radkasten des Pkw und stürzte. Der Kleinkraftradfahrer verletzte sich dabei am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus.

Mittags, gegen 12:45 Uhr, ist es zu einem weiteren Unfall auf der Hagener Straße in Wilnsdorf gekommen. Eine 48-jährige Kradfahrerin wollte von einem dortigen Tankstellengelände auf die Hagener Straße in Fahrtrichtung Siegen abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache gab sie ruckartig und übermäßig viel Gas. Sie querte die Straße und schoss in eine gegenüberliegende Böschung. Die 48-Jährige verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

In beiden Fällen hat das Siegener Verkehrskommissariat die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell