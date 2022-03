Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 64-Jähriger fordert unter dem Vorhalt einer PTB- Waffe Bier #polsiwi

Kreuztal (ots)

Freitagnachmittag (11.03.2022), gegen 15:00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Marburger Straße in Kreuztal zu einem außergewöhnlichen Vorfall. Ein 64-jähriger Mann forderte, nachdem er bereits ein paar Bier getrunken hatte, lautstark ein Weiteres. Da der Inhaber dies aufgrund der Art und Weise des Mannes verweigerte, zog der 64-Jährige kurzerhand eine PTB-Waffe aus seiner Hosentasche, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Der Wirt ließ sich davon nicht beeindrucken. Er setzte den Störenfried vor die Tür. Aufgrund eines anderen Polizeieinsatzes waren bereits Beamte vor Ort, die dem dankbaren Wirt den Gast abnahmen. Die Ordnungshüter fanden die PTB- Waffe in der Hosentasche und beschlagnahmten diese. Eine Berechtigung, die PTB-Waffe zu führen, konnte der Mann ersten Ermittlungen nach nicht vorweisen. Da der 64-Jährige zunehmend aggressiver wurde, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Den Rest des Tages verbrachte er auf der Polizeiwache in Siegen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die weitere Bearbeitung bereits übernommen.

