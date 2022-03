Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Brände in Containern #polsiwi

Hilchenbach und Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.03.2022) ist einer aufmerksamen Zeugin gegen 02:00 Uhr ein brennender Kleidercontainer in der Straße In der Herrenwiese in Hilchenbach aufgefallen. Die Zeugin alarmierte sofort die Feuerwehr. Der Kleidercontainer wurde durch den Brand stark beschädigt. Auch die Wand eines angrenzenden Lebensmittelmarktes ist durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt worden.

Am Donnerstagabend (10.03.2022), gegen 21:30 Uhr, brannte bereits ein Papiercontainer auf einem Schulhof im Amselweg in Geisweid. Das Feuer zerstörte den Container gänzlich.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen vierstelligen Betrag.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu den Brandursachen bereits aufgenommen. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

