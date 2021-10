Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Randalierer landete in Polizeizelle

Bocholt (ots)

Weil ein 39 Jahre alter Bocholter in einer Notunterkunft an der Werther Straße randaliert und die Security-Mitarbeiter beleidigt und bedroht hatte, wurde am Mittwoch, gegen 21.10 Uhr die Polizei hinzugezogen. Diese nahm den Mann in Gewahrsam. Auf dem Weg zur und auch in der Wache beleidigte der polizeibekannte Mann die Streifenwagenbesatzung massiv. Strafverfahren wurden eingeleitet.

