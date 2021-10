Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hebelspuren an Eingangstür eines Supermarktes

Gronau (ots)

In der Nacht zum Dienstag versuchten Einbrecher offenbar, die Eingangstür eines Supermarktes am Döhrmannplatz aufzuhebeln. Vergeblich, sie gelangten nicht in das Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

