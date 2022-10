Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Drogengeschäft scheitert am falschen Kunden

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, in den späten Nachmittagsstunden gingen zivile Polizeibeamte Fußstreife im Stadtpark Cloppenburg. Dabei kam es zu einem recht ungewöhnlichen Zusammentreffen, das für einen 19-jährigen Cloppenburger unerwartet mit einem Ermittlungsverfahren und einer Durchsuchung endete.

Der 19-jährige Tatverdächtige sprach die beiden zivilen Polizeibeamten während ihres Streifengangs an und bot ihnen ganz ungeniert Betäubungsmitteln zum Kauf an. Dieser hatte natürlich nun so ganz und gar nicht damit gerechnet, dass sich hinter seinen erhofften Kunden Polizeibeamte verbargen und so wurde er im weiteren Verlauf mit der Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz konfrontiert.

Wie sich während der Aufnahme des Sachverhalts herausstellte, hatte der Tatverdächtige einen der Polizeibeamten mit einer anderen Person verwechselt. Bei dem doch recht verdutzten 19-jährigen Mann wurde eine geringe Menge Cannabis beschlagnahmt. Auf Antrag der StA Oldenburg wurde zudem durch einen Richter ein Beschluss zur Durchsuchung seiner Wohnung erlassen, welcher umgehend umgesetzt wurde. Hierbei konnte jedoch kein weiteres Betäubungsmittel aufgefunden werden, dafür wurde aber sein Mobiltelefon beschlagnahmt.

Doch leider war dies nicht der einzige Verstoß, den die Polizeibeamten gestern in Cloppenburg feststellen mussten. Drei weitere Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden am Abend im Bereich Galgenmoor eingeleitet. Tatverdächtig sind hierbei zwei 20-jährige Männer aus Cloppenburg und ein Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell