Molbergen - Brand nach Arbeiten mit einem Unkrautbrenner

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, gegen 17.50 Uhr, wurde ein Brand in der Dwerter Straße gemeldet. Ein Anwohner hatte Arbeiten mit einem Unkrautbrenner durchgeführt. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Durch das Feuer wurde auch eine angrenzende Hauswand beschädigt.

Bühren - Unbekannte Person entleert Gülle in Gulli

Am Mittwochvormittag, 12. Oktober 2022, wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person Gülle in einen Straßengulli im Grenzweg entleert hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 11. August 2022, 21.00 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Lindern auf der Lienerschen Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, um 7.35 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Sager Straße in Richtung Beverbrucher Straße. Hier wollte er an der Kreuzung in die Beverbrucher Straße abbiegen. Dabei kam es zu einem Unfall mit einem von rechts kommenden, querenden 19-jährigen Pedelec-Fahrer aus Garrel. Dieser wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. Oktober 2022, 13.00 Uhr und Mittwoch, 12. Oktober 2022, 6.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug im Kreisel der Peheimer Straße und überfuhr, bzw. streifte dabei zwei dort befindliche Leitpfosten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Emstek OT Drantum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Oktober kam es in der Nord-Allee zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit einem Pkw die Nord-Allee in Fahrtrichtung Ecopark-Allee. In Höhe der Kreuzung Nord-Allee/ Europa-Allee kam es zu einer Kollision er mit einem auf der Europa-Allee fahrenden, bevorrechtigten 29-Jährigen Autofahrer aus Cloppenburg. Der 29-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es gegen 17.10 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg kollidierte beim Linksabbiegen auf die Böseler Straße mit einer ihm entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrerin aus Bösel, die die Nikolausdorfer Straße in Fahrtrichtung Garrel befuhr. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Böselerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es gegen 19.30 Uhr auf der Garreler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 25-jähriger Mann aus dem Saterland befuhr mit seinem Pkw die Garreler Straße von der Bundesstraße B72 kommend in Fahrtrichtung Garrel. Im Streckenverlauf kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 68-Jährigen aus Cloppenburg, der aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw über die Mittellinie fuhr. Am PKW des Saterländers entstand hierdurch ein Lackschaden der linken Fahrzeugseite. Der Cloppenburger setzte seine Fahrt zunächst unerlaubt fort. Der 25-Jährige informierte die Polizei und folgte dem Unfallverursacher bis zu seiner Wohnanschrift. Sein PKW wies ebenfalls einen Lackschaden im Bereich des vorderen linken Stoßfängers auf. Gegen den 68-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lastrup OT Kneheim - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es gegen 14.15 Uhr auf der Krapendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 34-jähriger LKW-Fahrer aus Oldenburg und eine 19-jährige Autofahrerin aus Löningen befuhren in genannter Reihenfolge die Bundesstraße B213 (Krapendorfer Straße) in Fahrtrichtung Cloppenburg. In Höhe der Ampelkreuzung Krapendorfer Straße / Dorfstraße / Am Brutberg musste der Oldenburger seinen LKW verkehrsbedingt aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Dieses bemerkte die 19-Jährige zu spät und fuhr auf den LKW auf. Durch den Unfall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall durch verdreckte Fahrbahn

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es um 15.20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Essen (Oldenburg) befuhr die Bundesstraße B68 in Richtung Essen (Oldenburg). In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW. Dieser überschlug sich und kam auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt von einem unbekannten Verursacher über mehrere Kilometer mit einer schmierigen Substanz verunreinigt worden, wodurch die Fahrbahn stark an Haftung verloren hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

