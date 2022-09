POL-DU: Obermeiderich: Bei Handy-Verkauf mit Pfefferspray angesprüht

Duisburg (ots) - Eine unbekannte Autofahrerin soll am Mittwoch (28. September) gegen 13 Uhr einem Schüler beim Überqueren der August-Thyssen-Straße über den Fuß gefahren sein. Die Frau im grauen Ford fuhr ohne anzuhalten in Richtung Markgrafenstraße weiter. Als der Elfjährige später am Tag Schmerzen im Fuß bekam, brachte sein Vater ihn zur Untersuchung in ein ...

