POL-CLP: weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall durch verdreckte Fahrbahn

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es um 15.20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Essen (Oldenburg) befuhr die Bundesstraße B68 in Richtung Essen (Oldenburg). In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW. Die Fahrbahn war in diesem Bereich von einem unbekannten Verursacher über mehrere Kilometer mit einer schmierigen Substanz verunreinigt worden. Hierdurch hatte die Fahrbahn stark an Haftung verloren. Der PKW der Essenerin überschlug sich und kam auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrerin wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fahrbahnbelag musste von einer Spezialfirma gereinigt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallfluchten eines 12-Jährigen haben große Tragweite

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, kam es gegen 16.05 Uhr auf dem Garreler Weg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 12-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades und eine 39-jährige PKW-Fahrerin, beide aus Cloppenburg, befuhren den Garreler Weg aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Staatsforsten. Der Junge befand sich mit dem Kleinkraftrad zunächst auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg. Im Streckenverlauf beabsichtigte er dann, vom Radweg auf die Fahrbahn zu wechseln, um dort zu wenden. In dieser Situation übersah er jedoch den PKW der Cloppenburgerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch Sachschaden an der rechten Hintertür ihres Fahrzeugs entstand. Zudem platzte auch ein Reifen. Der 12-Jährige flüchtete mit seinem Kleinkraftrad von der Unfallstelle. Er konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wenig später in einer Gartenhütte im Stadtgebiet angetroffen werden. Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Junge diesen Roller zusammen mit zwei 13-jährigen Freunden am 10. Oktober gestohlen und die Kennzeichen entfernt hatte. Der Roller war bereits am Nachmittag des 11. Oktober 2022 mit dem entwendeten Roller in eine Unfallflucht verwickelt gewesen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5342424 bzw. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5342708). Die Freunde hatten in jüngster Vergangenheit bereits mehrere entwendet. Zwei Kleinkrafträder konnten in der Gartenhütte aufgefunden und sichergestellt werden. Die drei Jungen wurden im weiteren Verlauf des gestrigen Nachmittages zur Dienststelle verbracht. Über die Rollerdiebstähle hinaus waren sie in den zurückliegenden Monaten durch die Begehung zahlreicher weiterer Straftaten in Erscheinung getreten. So hatten sie unter anderem Einbruchsdiebstähle verübt und mit den gestohlenen Rollern diverse Tankbetrügereien begangen. Aufgrund der Gesamtumstände wurden sie deshalb nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nicht in die Obhut ihrer Eltern zurückgegeben, sondern in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bis auf Weiteres in unterschiedlichen Wohngruppen unterbracht.

